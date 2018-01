Venus vence Mauresmo e vai à final A tenista norte-americana Venus Williams está na final do US Open, o último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Na semifinal desta sexta-feira, ela derrotou a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4, em 1 hora e 58 minutos de jogo. Na final, Venus pode enfrentar sua irmã Serena, como já aconteceu nesta temporada em Roland Garros e Wimbledon. Afinal, a número 1 do mundo irá jogar ainda nesta sexta-feira contra a também norte-americana Lindsay Davenport na outra semifinal do torneio. Atual número 2 do mundo, Venus busca o tricampeonato do US Open, depois de ter vencido em 2000 e 2001. Ela também tenta se recuperar das derrotas nas finais de Roland Garros e Wimbledon desta temporada - ambas para a irmã Serena.