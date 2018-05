Venus vence polonesa e avança às quartas de final em Taiwan

A norte-americana Venus Williams voltou a triunfar no Torneio de Taiwan. Nesta quinta-feira, a número 12 do mundo e principal favorita ao título da competição, que tem a sua primeira edição realizada neste ano, avançou às quartas de final ao derrotar a polonesa Urszula Radwanska, a 113ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 27 minutos.

Essa, porém, não foi uma vitória sem sustos para Venus, que perdeu o seu saque duas vezes, mas converteu cinco de sete break points e também se aproveitou das seis duplas faltas cometidas por Radwanska para triunfar pela terceira vez em quatro duelos com a polonesa.

Venus também teve um início irregular na partida, chegando a perder por 4/1 no primeiro set. Depois, porém, sobrou triunfou com facilidade diante de Radwanska. Nas quartas de final, a norte-americana terá pela frente a letã Anastasija Sevastova, apenas a 103ª colocada no ranking.

Número 12 do mundo, Venus é a única tenista entre as 60 melhores do ranking a participar do Torneio de Taiwan, que também já teve os outros três confrontos das quartas de final definidos. São eles: Yulia Putintseva (Casaquistão) x Stefanie Voegele (Suíça), Elizaveta Kulichkova (Rússia) x Su-Wei Hsieh (Taiwan) e Kurumi Nara (Japão) x Misaki Doi (Japão).