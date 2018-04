Venus vence torneio em Gold Coast O ano começou bem para a tenista norte-americana Venus Williams - terceira do ranking mundial - que conquistou neste sábado o torneio de Gold Coast ao vencer a belga Justine Henin por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2. Esta foi a segunda vez que Williams derrota Henin em uma final. Anteriormente, ela havia vencido a adversária na grande disputa de Wimbledon, em julho passado. O primeiro torneio feminino da WTA de 2002 distribuiu aproximadamente US$ 170 mil em prêmios.