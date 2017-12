Venus volta ao grupo das 10 melhores Mesmo sem jogar a final do Torneio de Berlim - contudida, desistiu de enfrentar a francesa Amelie Mauresmo -, a tenista norte-americana Venus Williams voltou ao grupo das 10 melhores do mundo. No ranking divulgado nesta segunda-feira, ela subiu 3 posições e aparece em 8º lugar. A líder ainda é a belga Justine Henin-Hardenne.