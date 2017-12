Venus Williams amplia série invicta A norte-americana Venus Williams, apesar de ter deixado de figurar entre as dez primeiras do ranking, não deixa dúvidas quanto a sua superioridade. Nesta sexta-feira, ela ampliou para 14 o número de vitórias consecutivas na temporada européia de saibro. Ganhou da argentina Paola Soarez por 7/6 (7/5) e 5/7 e 6/2 e parte para o seu terceiro título seguido. Neste sábado, Venus - que já chegou a ficar 19 partidas invictas - enfrenta a croata Karolina Spren por uma vaga na final do Torneio de Berlim. A outra semifinal terá a norte-americana Jennifer Capriati diante da francesa Amelie Mauresmo.