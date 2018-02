Venus Williams avança em Londres A tenista norte-americana Venus Williams estreou com vitória em Wimbledon, nesta segunda-feira, em Londres. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, ela derrotou a suíça Marie-Gayanay Mikaelian por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Campeã de Wimbledon em 2000 e 2001 e vice nos dois últimos anos, ambos perdidos para a irmã Serena, Venus espera agora a definição de sua próxima adversária. Ela sairá do jogo entre a croata Karolina Sprem e a norte-americana Laura Granville. Em outro jogo disputado nesta segunda-feira, a japonesa Ai Sugiyama, cabeça-de-chave número 11, ganhou da britânica Amanda Janes por 3/6, 6/2 e 6/3. E, pela chave masculina, o tailandês Paradorn Srichaphan foi eliminado pelo croata Ivo Karlovic por 3/6, 6/4, 6/4 e 6/4.