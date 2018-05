Venus Williams bate tenista da Letônia e vai à semifinal em Taiwan Principal candidata ao título do Torneio de Taiwan, a norte-americana Venus Williams confirmou o seu favoritismo ao se classificar às semifinais da competição. Nesta sexta-feira, a número 12 do mundo avançou ao derrotar a letã Anastasija Sevastova, 103ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 12 minutos.