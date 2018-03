Venus Williams dá bicicleta na estréia A norte-americana Venus Williams deu show, nesta terça-feira, na sua estréia no WTA de Istambul, na Turquia. A ex-número 1 do mundo aplicou um duplo 6/0 na espanhola Marta Marrero. No tênis, esse placar é conhecido como bicicleta. Nos outros resultados da rodada, destaque para a israelense Anna Smashnova, cabeça-de-chave número 3, que derrotou a colombiana Catalina Castaño por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2.