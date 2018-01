Venus Williams é bi em Wimbledon A tenista norte-americana Venus Williams derrotou a belga Justine Henin neste domingo de manhã, por dois sets a um - parciais de 6/1, 3/6 e 6/3 -, e conquistou o bicampeonato do Torneio de Wimbledon. Henin, de apenas 19 anos, nunca havia passado da primeira rodada do torneio e sentiu o peso da final. Williams venceu o primeiro set em 20 minutos. Henin reagiu no segundo, mas foi atrapalhada pela chuva, que chegou a interromper a partida. No terceiro, a norte-americana voltou a dominar e fechou o jogo sem problemas. Com a vitória sobre Henin, Venus repete o feito de outra jogadora afro-americana e conquista o bicampeonato de Wimbledon, assim como tinha feito Althea Gibson em 1957 e 58. Venus mostrou toda a força de seu jogo ao começar a partida em ritmo intenso, aproveitando-se do nervosismo de Justine Henin, que disputou a sua primeira final de Grand Slam. A tenista norte-americana só sofreu um susto no segundo set, mas depois da partida confessou que não se sentiu ameaçada. "Sabia que tinha o controle do jogo", afirmou a campeã. "Queria muito conquistar o bicampeonato em Wimbledon e não deixaria escapar facilmente esta chance."