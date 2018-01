Venus Williams é campeã em Wimbledon A tenista norte-americana Venus Williams conquistou neste sábado o título do Torneio de Wimbledon pela terceira vez em sua carreira, repetindo os feitos de 2000 e 2001. Na equilibrada final disputada em Londres, ela ganhou da número 1 do mundo, a também norte-americana Lindsay Davenport, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 9/7. Aos 25 anos, Venus era apenas a 14.ª cabeça-de-chave em Wimbledon, mas superou as duas principais favoritas no caminho para o título - antes de Davenport, eliminou a russa Maria Sharapova na semifinal. Esse é a 5ª vez em que ela se torna campeã de um torneio do Grand Slam, já que venceu também o US Open em 2000 e 2001. A final deste sábado foi a mais longa da história da chamada era aberta de Wimbledon, que começou em 1968. Foram 2 horas e 45 minutos de partida, superando o confronto entre Margareth Court e Billie Jean King, em 70, que durou 2h28. Para Davenport, a participação na final vai mantê-la na liderança do ranking, o que não diminuiu sua frustração pelo vice-campeonato, especialmente depois de ter desperdiçado um match point, além de ter servido para o jogo no segundo set. Enquanto isso, Venus, que já liderou o ranking e estava na 16ª colocação, deve subir algumas posições com o título de Wimbledon. "Tenho de agradecer a minha família por me manter saudável e em condições de jogar", afirmou a campeã, lembrando também da irmã, que não jogou em Londres por estar contundida. "Não posso esquecer de um agradecimento especial para Serena, que me incentivou muito nesse torneio."