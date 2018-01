Venus Williams é eliminada em Dubai A tenista italiana Silvia Farina Elia causou a grande surpresa da primeira rodada do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes. Nesta segunda-feira, ela eliminou a norte-americana Venus Williams, que era cabeça-de-chave número 5 da competição, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6). Em outros jogos do dia no Torneio de Dubai, que distribui US$ 1 milhão em prêmios, a espanhola Conchita Martinez derrotou a japonesa Shinobu Asagoe por 6/3 e 6/4, a suíça Patty Schnyder ganhou da búlgara Magdalena Maleeva por 7/6 (7/1) e 6/2 e a sérvia Jelena Jankovic venceu a argentina Paola Suarez por 6/3 e 6/1.