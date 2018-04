Venus Williams é eliminada na estreia em Tóquio

A norte-americana Venus Williams foi eliminada em sua estreia no Torneio de Tóquio. Nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 2, que tem sofrido com dores no joelho esquerdo, foi derrotada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5, em 1 hora e 56 minutos.

Agora, Pavlyuchenkova vai enfrentar a vencedora do confronto entre as francesas Marion Bartoli, que passou pela romena Sorana Cirstea (6/3 e 6/0), e Aravane Rezai. Com o revés de Venus, as duas principais favoritas foram eliminadas em Tóquio nesta segunda-feira, já que Dinara Safina foi derrotada mais cedo. A russa Svetlana Kuznetsova, cabeça de chave número 5, também foi derrotada.

Ainda pela primeira rodada, a checa Iveta Benesova bateu a francesa Virginie Razzano (3/6, 7/6 e 6/0), a austríaca Samantha Stosur bateu a norte-americana Alexa Glatch (7/5 e 6/0), a russa Nadia Petrova contou com o abandono da japonesa Ai Sugiyama para avançar e a polonesa Agnieszka superou a russa Ekaterina Makarova (7/5 e 6/3).