Venus Williams eliminada em Moscou A tenista norte-americana Venus Williams foi eliminada nesta quinta-feira na segunda rodada do Torneio de Moscou. Cabeça-de-chave número 1, Venus foi derrotada pela búlgara Magdalena Maleeva por dois sets a um. As parciais da partida foram 2/6, 6/1 e 7/6 (7/3). A norte-americana, de 22 anos e número dois do ranking mundial, justificou a derrota dizendo que estava sem jogar há três semanas. ?Acabei me sentindo cansada?, disse. Maleeva, 27 anos e 17ª no ranking, venceu em Moscou nos anos de 94 e 95.