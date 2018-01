Venus Williams ganha na Antuérpia A tenista norte-americana Venus Williams arrasou a francesa Virginie Razzano, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Torneio da Antuérpia, na Bélgica. Cabeça-de-chave número 3, ela ganhou por 2 sets a 0, com fáceis 6/3 e 6/0. Em outra partida disputada nesta quarta-feira pelo torneio, que distribui US$ 585 mil em prêmios, a suíça Patty Schnyder derrotou a francesa Camille Pin por 2 a 1, com 6/3, 4/6 e 6/1.