Venus Williams já está nas semifinais A americana Venus Williams venceu nesta quinta-feira a japonesa Ai Sugiyama por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4, e se classificou para as semifinais do Torneio de Queensland, na Austrália. É a 18.ª vitória consecutiva de Williams. Outra semifinalista é a russa Nadia Petrova, que se classificou ao vencer a italiana Silvia Farina-Elia por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5. Além de Williams e Petrova, a checa Daja Bedanova e a belga Justine Henin também estão garantidas nas semifinais. Bedanova venceu o primeiro set por 6/1 contra Tina Pisnik, da Eslovênia, que abandonou a partida por um contusão na perna esquerda. A checa vencia o segundo set por 3/0. Já Henin, atual campeã do torneio, venceu a alemã Anca Barna por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1.