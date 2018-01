Venus Williams leva susto em avião Dois dias depois de sagrar-se campeã do Torneio de Wimbledon, a tenista Venus Williams levou um susto na viagem que fazia de Londres para Milão. O avião da British Airways, que levava a tenista e mais 130 passageiros, apresentou problemas e teve de voltar à pista do aeroporto de Heathrow cerca de meia hora depois de decolar. Em terra, técnicos da companhia fizeram uma avaliação e não encontraram problemas na aeronave. Fontes da companhia contaram que Venus teve de ser tranquilizada por membros da tripulação. No momento do retorno a Londres, a aeronave estava a 10 mil metros de altitude. Segundo o comandante do vôo, o retorno foi apenas uma medida de precaução.