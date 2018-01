Venus Williams não consegue explicar derrota Venus Williams disse adeus à possibilidade de fazer uma final com sua irmã Serena, em mais um Grand Slam, como Roland Garros, ao ser surpreendida pela pouco conhecida russa Vera Zvonareva por 2/6, 6/2 e 6/4. Apesar do resultado, a tenista norte-americana não procurou justificativas. "É sempre muito difícil perder um jogo, especialmente em um Grand Slam, mas não sei o que aconteceu, apenas não consegui colocar as bolas na quadra." Sua irmã Serena também sofreu mais do que se esperava para superar a japonesa Ai Sugiyaman por 7/5 e 6/3, e agora irá enfrentar a francesa Amelie Mauresmo - para quem perdeu recentemente em Roma. Mauresmo ganhou hoje de Magui Serna por 6/1 e 6/2. Em outros jogos, Justine Henin precisou de três sets para superar Patty Schnyder por 6/3, 2/6 e 6/2, enquanto a também belga Kim Clijsters sofreu um susto diante de Magdalena Maleeva ao marcar 0/6, 6/2 e 6/1.