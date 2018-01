Venus Williams passa à semifinais do Torneio de Charleston A norte-americana Venus Williams garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, ao bater a espanhola Anabel Medina Garrigues por 6/4 e 7/5, nesta sexta-feira. Williams, n.º 29 do mundo, entrou no torneio pelo qualificatório. Ela vai enfrentar na semifinal a sérvia Jelena Jankovic, que passou pela eslovaca Katrina Srebotnick por 6/2 e 6/0. Nona cabeça-de-chave, a russa Vera Zvonareva bateu a holandesa Mihcaella Krajicek por 6/1 e 7/5. Ela vai encarar a compatriota Dinara Safina, que ganhou da francesa Tatiana Golovin quando esta desistiu do confronto no primeiro set devido a uma lesão no tornozelo.