Venus Williams pega Henin na final A americana Venus Williams e a belga Justine Henin vão se encontrar neste sábado na final do Torneio de Queensland, na Austrália. Williams, campeã de Wimbledon e do U.S. Open, venceu a russa Nadia Petrova, que abandonou a partida no fim do segundo set, por 7/6 e 6/5. Henin, número sete no ranking, derrotou a checa Daja Bedanova por 6/2 e 6/2. As duas finalistas já se enfrentaram três vezes, sendo que Williams venceu duas e a belga uma vez.