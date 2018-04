Venus Williams sofre virada e cai na estreia em Toronto

A norte-americana Venus Williams foi surpreendida em sua estreia pelo Torneio de Toronto nesta terça-feira e acabou eliminada. Terceira cabeça de chave, Venus já começou na segunda rodada da competição, mas não contava com a reação da ucraniana Kateryna Bondarenko, que veio do qualifying e virou a partida após começar perdendo. Em 2h03, a tenista da Ucrânia venceu por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/4.

Atual número 3 do mundo, Venus caiu muito de produção após fazer um bom primeiro set. Enquanto na parcial inicial não permitiu nenhuma possibilidade de quebra, no segundo set foram quatro, sendo que a norte-americana só conseguiu salvar uma. Além disso, o aproveitamento nos pontos de primeiro saque, que tinha sido de 82%, caiu para apenas 56%. Motivada, Bondarenko conquistou a única quebra decisiva no terceiro set e fechou o jogo.

Pelas oitavas de final, Bondarenko ainda não tem adversária definida nas quadras duras de Toronto. Atual número 64 do mundo, ela espera pela vencedora do confronto entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a húngara Agnes Szavay, que jogam pelo torneio canadense nesta quarta-feira.

Diferente de Venus, outra cabeça de chave não teve dificuldade para avançar à segunda rodada. Cabeça número 16 da competição, a eslovaca Dominika Cibulkova venceu a italiana Sara Errani por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2). Ainda nesta terça, foi definida a adversária da dinamarquesa Caroline Wozniacki, oitava favorita em Toronto. Ela encara a chinesa Jie Zheng, que derrotou a russa Elena Vesnina por 2 a 0 (6/3 e 6/2).