Venus Williams também desiste do US Open O Aberto dos Estados Unidos começa nesta segunda-feira em Nova York sem as irmãs Williams. Nesta sexta-feira, Venus seguiu o caminho de sua irmã mais nova, Serena, e também anunciou sua desistência do torneio, sob alegação de uma lesão no abdome, que vem sentindo desde abril no torneio de Varsóvia. Serena, atual campeã do US Open, com uma repentina cirurgia no joelho esquerdo, está fora das quadras há quatro semanas. Venus, campeã do US Open de 2000 e 2001, anunciou sua decisão através de um comunicado escrito em que dizia ter tentado até o fim participar do torneio, mas teria de dar prioridade a sua saúde e recuperação física. Este ano, Venus revela um retrospecto de 26 vitórias contra cinco derrotas e apenas um título conquistado. Esta contusão no abdome sentiu no torneio de Varsóvia em abril, mas depois disso disputou várias outras competições. Esteve em Roland Garros, quando perdeu na quarta rodada para a russa Vera Zvanoreva e, o mais incrível, é que esteve na final de Wimbledon, perdendo o título para sua irmã Serena. No lado masculino, o russo Marat Safin também desistiu do torneio por causa de uma contusão.