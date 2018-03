Venus Williams vai jogar no Brasil A tenista norte-americana Venus Williams, número 2 do mundo, deverá ser a principal atração do Brasil Open 2002 - o maior evento do tênis no país - que será disputado no período de 7 a 15 de setembro, na Costa do Sauípe, na Bahia. As inscrições ainda não estão oficialmente abertas, mas a tenista já se comprometeu com a WTA (Associação das Tenistas Profissionais) a disputar a competição. Prestes a completar 22 anos de idade e profissional desde 1994, Venus é uma colecionadora de títulos. Além dos quatro em simples em Grand Slams (dois em Wimbledon e dois no US Open), e mais cinco em duplas -- o mais recente no último fim-de-semana, em Wimbledon, ao lado de sua irmã, Serena -- Venus, ainda tem no currículo 25 títulos de simples e 8 de duplas em torneios da WTA. Ela também é dona do saque mais forte do tênis feminino, 205 km/h, marca registrada durante a semifinal de Zurique, em 1998. Na primeira edição do torneio, no ano passado, os campeões foram a norte-americana Monica Seles e o tcheco Jan Vacek. Os dois deverão voltar à Costa do Sauípe para defender o título do torneio.