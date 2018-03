Venus Williams vence e se classifica A norte-americana Venus Williams, cabeça-de-chave nº 3, se classificou hoje para as oitavas-de-final do Aberto de Tênis da França, ao derrotar a italiana Silvia Farina Elia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Agora, Venus Williams vai enfrentar a russa Vera Zvonareva, que passou pela espanhola Maria Sanchez Lorenzo, por 6/3 e 6/4. Nos outros jogos realizados pela manhã, a belga Kim Clijsters venceu a argentina Paola Suárez, por 6/2 e 6/1; a norte-americana Jennifer Capriati passou pela ucraniana Julia Vakulenko, por 6/1 e 6/2; a russa Nadia Petrova venceu a norte-americana Marissa Irvin, por duplo 6/1; a espanhola Conchita Martínez venceu a eslovena Tina Pisnik, por 6/3 e 6/3; a norte-americana Lindsay Davenport, derrotou a francesa Nathalie Dechy, por 6/3 e 7/5; a búlgara Magdalena Maleeva venceu a italiana Rita Grande, por 6/3, 2/6 e 6/3.