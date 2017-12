Venus Williams vence em Roland Garros A tenista norte-americana Venus Williams se classificou nesta quinta-feira para a terceira rodada do Torneio de Roland Garros, ao derrotar a croata Jelena Kostanic por dois sets a zero. As parciais foram de 6-3 e 6-3. A russa Svetlana Kuznetsova também avançou ao derrotar a alemã Barbara Rittner também em dois sets: 6-1 e 6-4. A francesa Mary Pierce passou pela espanhola Gala Leon Garcia num duplo 6-1 e antes, na abertura da rodada, Jennifer Capriati passou pela checa Kveta Peschke (7-5 e 6-3).