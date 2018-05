Venus Williams vence em Taiwan e chega ao 49º título da carreira

Aos 35 anos, Venus Williams está cada vez mais perto de alcançar a histórica marca de 50 títulos na carreira. Mais precisamente a uma taça do feito histórico. Neste domingo, ela alcançou a 49.ª conquista ao vencer o Torneio de Taiwan, jogando em Kaohsiung.

Na decisão de um torneio que não contou com as principais tenistas da atualidade, Venus venceu a japonesa Misaki Doi, 61ª do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, fechando a competição sem perder nenhum set. Ao longo da partida, a norte-americana teve nove chances de quebra de saque e aproveitou seis delas.

A final deste domingo foi 79ª da carreira de Venus, a atual 12ª colocada do ranking mundial e irmã mais velha de Serena Williams. Esta foi a primeira edição do Torneio de Taiwan, que atraiu apenas uma Top 50 do ranking mundial - exatamente Venus. A própria Doi, 61.ª do mundo, era a segunda favorita.