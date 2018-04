Vera Zvonareva bate espanhola e avança no US Open A russa Vera Zvonareva confirmou com tranquilidade a sua condição de sétima favorita no US Open. Nesta segunda-feira, a tenista cabeça de chave na competição nova-iorquina venceu a espanhola Nuria Llagostera Vives por 2 sets a 0, com direito a "pneu" no primeiro set. Com parciais de 6/0 e 6/4, a número 7 do mundo se credenciou para enfrentar uma compatriota na segunda rodada.