Vera Zvonareva é bicampeã em Memphis A tenista russa Vera Zvonareva repetiu a conquista do ano passado e tornou-se bicampeã do Torneio de Memphis, nos Estados Unidos. Na final, ela derrotou a norte-americana Meghann Shaughnessy por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Pela chave masculina do Torneio de Memphis, o norte-americano Andy Roddick desistiu do jogo contra o dinamarquês Kenneth Carlsen, por causa de contusão no tornozelo esquerdo. Com isso, Carlsen disputará a final contra o bielo-russo Max Mirnyi, que eliminou o alemão Tommy Hass por 7/5 e 6/3.