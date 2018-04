Vera Zvonareva se consolida no 3.º posto do ranking da WTA

Campeã do Torneio de Doha após bater na final a favorita Caroline Wozniacki, a russa Vera Zvonareva se consolidou nesta segunda-feira na terceira posição do ranking mundial, agora com 7.565 pontos. Ela se manteve na mesma colocação da semana passada e mantém boa vantagem sobre a quarta colocada, a australiana Samantha Stosur, que soma 5.086.

Apesar da perda do título, a dinamarquesa Wozniacki segue tranquila na liderança, com 9.550 pontos, enquanto a belga Kim Clijsters continua na segunda colocação, com 8.835.

Não houve nenhuma alteração de posição no top 10 do ranking, mas entre as 20 melhores houve três mudanças. A francesa Marion Bartoli subiu da 18.ª para a 17.ª colocação, deixando a russa Maria Sharapova no 18.º lugar. Já a também russa Nadia Petrova saltou do 22.º para o 20.º posto, que na semana passada era ocupado pela sua compatriota Alisa Kleybanova, agora a 24.ª do mundo.

Entre as brasileiras, Ana Clara Duarte segue como número 1 do País e não teve sua posição alterada. Ela é a 230.ª do ranking mundial e é seguida de longe pela segunda colocada no Brasil, Maria Fernanda Alves, que figura na 350.ª colocação.

Ranking da WTA, 28/2:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 9.550 pontos

2.ª Kim Clijsters (BEL), 8.835

3.ª Vera Zvonareva (RUS), 7.565

4.ª Samantha Stosur (AUS), 5.086

5.ª Francesca Schiavone (ITA), 5.051

6.ª Jelena Jankovic (SER), 4.825

7.ª Na Li (CHN), 4.300

8.ª Venus Williams (EUA), 3.465

9.ª Victoria Azarenka (BEL), 3.440

10.ª Agnieszka Radwanska (POL), 3.170

11.ª Serena Williams (EUA), 3.035

12.ª Shahar Peer (ISR), 2.995

13.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.860

14.ª Petra Kvitova (RCH), 2.758

15.ª Flavia Pennetta (ITA), 2.730

16.ª Kaia Kanepi (EST), 2.685

17.ª Marion Bartoli (FRA), 2.675

18.ª Maria Sharapova (RUS), 2.656

19.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.490

20.ª Nadia Petrova (RUS), 2.480

------------------------------------

230.ª Ana Clara Duarte (BRA), 239

350.ª Maria Fernanda Alves (BRA), 121

358.ª Roxane Vaisemberg (BRA), 119