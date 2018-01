Verba do tênis depende do Fisco A liberação da verba da Lei Piva para o tênis ainda depende da apresentação, por parte da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) de certidões negativas do pagamento de impostos atrasados. O novo presidente da entidade, Jorge Lacerda Rosa, já contratou um contador para fazer o levantamento de tudo e espera também conseguir um parcelamento para regularizar a situação junto ao fisco. "Não há como se conseguir a verba estando devendo impostos para o Governo", contou Rosa. "Estou acreditando também que a gente possa ter um parcelamento para o pagamento destas dívidas, já que estamos sem recursos". Na próxima segunda-feira, Rosa vai estar no Comitê Olímpico Brasileiro numa reunião com todas as confederações nacionais para prestação de contas do COB. O presidente da CBT quer aproveitar a oportunidade para ter um encontro com os dirigentes do comitê e, pelo menos, conhecer o valor da verba que poderá ser destinado ao tênis. No ano passado foi de R$ 918 mil, mas com a difícil situação atual, há esperanças de se conseguir um valor bem maior.