Verdasco arrasa Melzer e vai à semi de New Haven

O espanhol Fernando Verdasco arrasou o austríaco Jurgen Melzer nesta quinta-feira e avançou à semifinal do ATP 250 de New Haven com facilidade. O número 10 do mundo venceu a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 57 minutos de confronto.

Verdasco chegou a ter o saque quebrado no primeiro set, mas não deixou o adversário crescer na partida e obteve duas quebras, vencendo a primeira parcial. No segundo set, Melzer simplesmente não teve chances. Sofreu três quebras e não conseguiu ameaçar o saque do espanhol em nenhum momento.

Agora, na semifinal, Verdasco vai encarar o russo Igor Andreev, cabeça de chave número sete do torneio. Andreev eliminou o argentino Leonardo Mayer para avançar na competição, nesta quinta.