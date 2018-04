Verdasco bate Seppi e vai às quartas em New Haven

Número 10 do ranking, Verdasco só teve dificuldade no primeiro set, quando teve o saque quebrado. O espanhol devolveu a quebra e venceu a parcial no tie break. No set seguinte, obteve duas quebras e só não definiu a vitória com rapidez por causa da chuva que interrompeu a partida por cerca de 40 minutos.

Na retomada do jogo, Verdasco não deu chances ao adversário e fechou após 1h26min de confronto. Na quinta-feira, o espanhol vai enfrentar o austríaco Jurgen Melzer, que passou pelo romeno Victor Hanescu nesta quarta.

Também pelas oitavas, o americano Sam Querrey derrotou o alemão Bjorn Phau com tranquilidade, por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3. Nas quartas, Querrey terá pela frente o russo Nicolay Davydenko, número 8 do mundo e maior favorito ao título.

Já o francês Florent Serra precisou de 2h20 para virar o placar e alcançar as quartas de final. Em jogo equilibrado, o francês eliminou o americano Rajeev Ram ao fazer 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (10/8) e 7/5.