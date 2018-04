Verdasco é eliminado na estreia em Cincinnati O espanhol Fernando Verdasco, número 10 do ranking da ATP, foi eliminado nesta terça-feira do Masters 1000 de Cincinnati, logo em sua estreia na competição. O tenista foi superado pelo seu compatriota Guillermo Garcia-Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4).