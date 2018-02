Verdasco e Schuettler nas 4ªs em Halle Os tenistas espanhol Fernando Verdasco e o alemão Rainer Schuettler, passaram nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Halle, na Alemanha. Verdasco ganhou do italiano Andreas Seppi, por 6/3 e 6/4, enquanto Schuettler venceu o sueco Joachim Johansson por 7/6 (7-5) e 6/4. Ainda pelo torneio de Halle, nesta tarde, o alemão Nicolas Kiefer venceu o sueco Jonas Bjorkman, por 5/7, 6/4 e 6/4.