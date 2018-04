Verdasco e Tsonga vão à final de exibição em Melbourne

Verdasco passou à decisão ao derrotar com facilidade o sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Já Tsonga se beneficiou da desistência do argentino Juan Martín del Potro, que alegou uma lesão no pulso para não entrar em quadra pela semifinal.

Listado nesta quinta-feira como quarto cabeça de chave do Aberto da Austrália e campeão da última edição do US Open, último Grand Slam de 2009, Del Potro preferiu não correr o risco de agravar a lesão.

Já Verdasco, nono cabeça de chave na Austrália, ao derrotar o terceiro colocado do ranking mundial mostrou que poder ir longe na primeira grande competição do ano. Em 2009, o espanhol alcançou a semifinal em Melbourne.

Nas partidas de consolação do torneio de exibição que está sendo realizado em Melbourne, o chileno Fernando González e o croata Ivan Ljubicic, derrotados na semifinal, superaram o alemão Tommy Haas e o sueco Robin Soderling, respectivamente, nesta quinta-feira.

González bateu Haas por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, enquanto Ljubicic contou com o abandono de Soderling, por motivo de contusão no cotovelo, depois de vencer o primeiro set por 6/4.