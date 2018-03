Verdasco elimina Roddick em Roma Cabeça-de-chave número 1 do Masters Series de Roma, o tenista norte-americano Andy Roddick foi eliminado nesta quinta-feira, ao ser derrotado pelo espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 7/6 (7/3) e 6/4. Já nas quartas-de-final do torneio, Verdasco enfrentará agora o argentino Guillermo Coria, que ganhou do italiano Davide Sanguinetti por 6/0 e 6/4. Outro confronto das quartas-de-final definido nesta quinta-feira foi entre o norte-americano Andre Agassi e o eslovaco Dominik Hrbaty, que derrotou o britânico Tim Henman por 6/3, 3/6 e 6/3.