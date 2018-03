Verdasco vence e será rival da estreia de Dimitrov em Indian Wells

O primeiro dia do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ficou marcado pelas definição do adversário de estreia de vários candidatos ao título do evento. O búlgaro Grigor Dimitrov terá pela frente o espanhol Fernando Verdasco, que nesta quinta venceu o argentino Guido Pella por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/2.

O primeiro rival do austríaco Dominic Thiem vai ser o grego Stefanos Tsitsipas, que aplicou 7/6 (7/2) e 6/2 em Radu Albot, da Moldávia. Já o italiano Fabio Fognini, campeão do Brasil Open no último fim de semana, terá pela frente o francês Julien Benneteau.

Horacio Zeballos, Jeremy Chardy, Taylor Fritz, Maximilian Marterer, Borna Coric, Dusan Lajovic, Daniil Medvedev e Denis Shapovalov também triunfaram nesta quinta-feira pela primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.