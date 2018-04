Verdasco vence na estreia em Bastad; carioca Christian Lindell se despede

Outro espanhol na disputa sobre o saibro sueco é David Ferrer. Primeiro cabeça de chave da competição, de nível ATP 250, o tenista da Espanha conheceu nesta terça seu adversário de estreia na competição. Será o francês Calvin Hemery, que avançou ao derrubar o compatriota Tristan Lamasine por 6/4, 4/6 e 6/3.

Não há brasileiros na chave de simples em Bastad. Mas, mesmo assim, o Brasil conta com um representante na competição. Christian Lindell nasceu no Rio de Janeiro, mas obteve a nacionalidade sueca. E, jogando em "casa", ele foi eliminado na rodada de abertura, nesta terça, pelo português Gastão Elias por 6/1 e 6/4.

Lindell havia furado o qualifying, na segunda-feira. Porém, não resistiu ao português, mais experiente no circuito profissional. Elias vai enfrentar na segunda rodada o japonês Taro Daniel, responsável por eliminar o argentino Horacio Zeballos, nono cabeça de chave, por 6/4 e 6/2.

Outros a avançar nesta terça foram o local Carl Soederlund, o espanhol Roberto Carballes, o alemão Dustin Brown e o italiano Andrea Arnaboldi.

ALEMANHA - O dia foi de altos e baixos para a torcida alemã no Torneio de Hamburgo, nesta terça. Se comemorou a vitória do favorito e veterano Philipp Kohlschreiber na estreia, os torcedores também lamentaram a queda precoce do jovem Alexander Zverev. O tenista de 19 anos caiu logo na estreia, diante do espanhol Iñigo Cervantes por 7/5 e 7/6 (7/2).

Kohlschreiber, primeiro cabeça de chave, passou pelo argentino Carlos Berlocq por 6/3, 6/7(5/7) e 6/3. Na segunda rodada, o tenista da casa terá pela frente outro rival argentino. Será Nicolas Kicker.

Enquanto o principal favorito avançava, o francês Benoit Paire se despedia logo na rodada de abertura. O segundo cabeça de chave foi eliminado pelo espanhol Daniel Gimeno-Traver por 7/5, 3/6 e 6/4. O tenista da Espanha encara agora o russo Daniil Medvedev, que bateu nesta terça o local Jan-Lennard Struff por 6/4, 5/7 e 6/4.

Também avançaram nesta terça o local Louis Wessels, o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, o argentino Renzo Olio, o eslovaco Martin Klizan e o francês Stephane Robert.

EUA - Na grama de Newport, somente um cabeça de chave entrou em quadra nesta terça. Foi o francês Adrian Mannarino, que despachou o australiano James Duckworth por 6/7 (3/7), 7/6(7/5) e 7/6 (7/4). Seu próximo adversário será o sacador Samuel Groth, também da Austrália, que avançou ao derrotar o polonês Michal Przysiezny por 7/6 (7/2) e 6/4.

A rodada também teve vitórias do canadense Frank Dancevic, do japonês Yuichi Sugita, do suíço Marco Chiudinelli, do australiano John-Patrick Smith e dos norte-americanos Brian Baker e Stefan Kozlov.