Verdasco vence Querrey e é campeão em New Haven

Foi o terceiro título do espanhol, que ainda não havia faturado nenhum troféu em 2009. No início deste ano, caiu na decisão do ATP de Brisbane, na Austrália, diante do checo Radek Stepanek. No ano passado, Verdasco venceu o Torneio de Umag, na Croácia, e em 2004, levantou a taça em Valência, na Espanha.

Neste sábado, Verdasco se impôs sobre Querrey que, mesmo com o apoio da torcida, não resistiu ao adversário. Conhecido pelo potente saque, o americano teve dificuldade para encaixar o serviço e acabou sofrendo três quebras durante a partida.

O espanhol chegou a perder o saque por duas vezes, uma em cada set, mas manteve a tranquilidade para seguir na frente. Querrey ainda tentou pressionar no tie break da segunda parcial, mas Verdasco foi soberano e fechou a partida após 1h35min.

A decisão foi o segundo jogo dos dois tenistas neste sábado. Mais cedo, eles disputaram as semifinais, que foram adiadas na sexta-feira em razão da chuva. As duas partidas foram realizadas em uma quadra coberta na Universidade de Yale. Com a interrupção da chuva, a final pôde ser disputada ao ar livre, no Connecticut Tennis Center.

Querrey eliminou o argentino Jose Acasuso por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), enquanto Verdasco passou pelo russo Igor Andreev, com dois tie breaks: 7/6, (7/4) e 7/6 (7/5).