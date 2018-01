Verkerk ameaça favoritismo de Ferrero Com um jogo agressivo, Martin Verkerk poderá fazer história em Paris. Seu saque poderoso, fazendo uma média de 20 aces por partida, uma esquerda bem colocada e uma direita cruzada muito eficiente, o tenista holandês ameaça o favoritismo do espanhol Juan Carlos Ferrero na final deste domingo, programada para as 10 horas, de Brasília. Verkerk está em condições de repetir feitos de gênios do tênis, como o sueco Mats Wilander, que na sua primeira participação em Roland Garros, conquistou o título em 1982, batendo o argentino Guillermo Vilas, na final. Assim, como Guga em 1997 e Andrei Medvedev, em 99, o tenista holandês também chega à final do torneio sem ser cabeça-de-chave. Tenista com 24 anos, 1,93 metro, Verkerk é apenas o número 46 do ranking mundial - Guga era 66 quando ganhou o primeiro título. Não tem um bom retrospecto no saibro, mas em Roland Garros deste ano venceu adversários fortes, como o espanhol Carlos Moya. Antes de chegar a Paris, no entanto, perdeu nas primeiras rodadas de Estoril, Montecarlo, Barcelona e Munique. Só reagiu em Roma, chegando às quartas-de-final e depois às semifinais de St.Poelten. Para Ferrero, a situação é bem diferente. Vem de uma temporada brilhante em quadras de saibro e está é segunda final consecutiva de Roland Garros - ano passado perdeu para Albert Costa, que foi seu adversário numa das semifinais. É um tenista completo e que deve fazer uma final emocionante neste domingo. O campeão vai receber um prêmio de 840 mil euros, soma mil pontos para o ranking mundial, enquanto o vice-campeão fica com 420 mil euros e 500 pontos no ranking mundial.