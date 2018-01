Verkerk ganha 61 posições no ranking O tenista holandês Martin Verkerk subiu 61 posições no ranking mundial, depois de ter conquistado o primeiro título de sua carreira, domingo, no Torneio de Milão, na Itália. Com isso, ele está em 17º lugar na Corrida dos Campeões, a lista que computa apenas os resultados da temporada, justamente atrás do brasileiro Gustavo Kuerten, que manteve sua colocação. O líder da Corrida dos Campeões ainda é o norte-americano Andre Agassi, que somou 200 pontos por ter sido campeão do primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália. Na lista de entradas, o líder é o australiano Lleyton Hewitt. Nesse ranking, Guga também manteve sua colocação: 29º. Ranking de entradas: 1º Lleyton Hewitt (AUS) - 4.630 2º Andre Agassi (EUA) - 4.395 3º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.085 4º Carlos Moyá (ESP) - 2.630 5º Andy Roddick (EUA) - 2.460 6º Roger Federer (SUI) - 2.415 7º Marat Safin (RUS) - 2.235 8º Albert Costa (ESP) - 2.015 9º David Nalbandian (ARG) - 1.955 10º Jiri Novak (RCH) - 1.921 29º Gustavo Kuerten (BRA) - 1.125 67º André Sá (BRA) - 598 76º Fernando Meligeni (BRA) - 545 85º Flávio Saretta (BRA) - 480 Corrida dos Campeões: 1º Andre Agassi (EUA) - 200 2º Rainer Schuettler (ALE) - 163 3º Wayne Ferreira (AFS) - 106 4º Andy Roddick (EUA) - 93 5º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 74 6º Younes El Aynaoui (MAR) - 72 7º Stefan Koubek (AUT) - 59 8º Mikhail Youzhny (RUS) - 55 9º David Nalbandian (ARG) - 51 10º Sebastien Grosjean (FRA) - 50 10º Paradorn Srichaphan (TAI) - 50 16º Gustavo Kuerten (BRA) - 42