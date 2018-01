Verkerk surpreende Moyá em Paris Os favoritos para fazer uma das semifinais de Roland Garros eram o norte-americano Andre Agassi e o espanhol Carlos Moyá. Mas os dois foram surpreendidos e acabaram eliminados nesta terça-feira. Assim, o argentino Guillermo Coria e o holandês Martin Verkerk irão disputar uma das vagas na final do torneio disputado em Paris. Nas quartas-de-final, Verkerk precisou de quase 4 horas de jogo para derrotar Moyá, quarto cabeça-de-chave de Roland Garros. O holandês fez 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/4, 5/7, 4/6 e 8/6. Já Coria conseguiu algo que parecia ser mais difícil: eliminar Andre Agassi, cabeça-de-chave número 2 do torneio e atual campeão do Aberto da Austrália. O argentino fez uma partida brilhante e ganhou de virada por 3 sets a 1, com 4/6, 6/3, 6/2 e 6/4.