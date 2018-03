Veteranas perdem na estréia em duplas As veteranas Martina Navratilova e Arantxa Sanhez-Vicario foram eliminadas nesta quarta-feira da chave de duplas do torneio de Roland Garros. Na quadra Phillipe Chatrier, a principal do complexo parisiense, a norte-americana e a espanhola perderam por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 6/3) para a dupla espanhola Lourdes Dominguez Lino e Nuria Llagostera Vives. Navratilova ainda segue em Roland Garros para a disputa da chave mista. Junto com o indiano Leander Paes, a norte-americana estreará contra a dupla formada pelos franceses Nicolas Devilder e Stephanie Foretz.