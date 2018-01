Veterano Gomez torce por Guga Campeão de Roland Garros aos 30 anos - conquistou o título em 1990, ao vencer Andre Agassi na final - e um dos mais talentosos tenistas da história, o equatoriano Andres Gomez aposta na possibilidade de Gustavo Kuerten, aos 28 anos, voltar a ganhar o troféu em Roland Garros. "Já vejo como um vitória o Guga estar jogando depois de duas cirurgias e, se estiver feliz, em boa forma e gostando de jogar, acredito que possa ganhar o quarto título de Roland Garros", disse Gomez, no Clube Paulistano, em São Paulo. Andres Gomez, que já fez jogos memoráveis como uma final de Forest Hills com Yannick Noah, e rivalizou com Ivan Lendl, Jimmy Connors, John McEnroe e Bjorn Borg pelas primeiras posições do ranking mundial - foi 4º do mundo em simples e número 1 em duplas -, está no Brasil para disputar o circuito Masters, a partir do dia 1º de maio, em Curitiba. Nesta competição vai formar dupla com Thomaz Koch. Nome dos mais respeitados no circuito mundial, Andres Gomez, hoje com 45 anos, não chegou a afastar-se das quadras por muito tempo e, por isso, ainda exibe boa forma. Participa de torneios Seniors e resolveu vir ao Brasil jogar o Citibank Masters Tour, aconselhado por outro grande nome do tênis, o espanhol Emílio Sanchez, que participou desta competição no ano passado.