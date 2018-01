Veteranos atraem público recorde Não foi por acaso que Flushing Meadows estabeleceu um novo recorde de público neste sábado à tarde: 32.078 pessoas, uma marca histórica para ver duas das maiores estrelas do tênis, Pete Sampras e Andre Agassi. Os dois ainda brilham com intensidade e com vitórias em três sets, ambos passaram para as oitavas-de-final do US Open de 2001 e ninguém agora é louco de tirar qualquer um dos dois da lista de candidatos ao título. Sampras mostrou sua conhecida eficiência nos voleios e no saque para eliminar uma das revelações do tênis russo, Mikail Youzhny por 6/3, 6/3 e 6/2. Depois do jogo, tranqüilo e seguro de todos os seus recursos técnicos confessou que investiu muito no seu primeiro serviço, pois o vento poderia atrapalhar as trocas de bola. Aplicou 10 aces, 36 winners (bolas vencedoras) e cometeu apenas 18 erros não forçados. Enquanto isso, Andre Agassi revelou toda sua boa forma ao eliminar o paraguaio Ramon Delgado por 3 a 0, parciais de 7/5, 7/6 (7/5) e 6/3. Após a partida confessou-se confiante em bons resultados no torneio. "No segundo set, percebi que joguei muito bem. Foi o mais difícil da partida." Agassi também entrou na polêmica sobre qual categoria seria mais interessante, o masculino ou o feminino. Um assunto em discussão desde que a revista Time publicou reportagem que o jogo dos homens estão tão ruim que o número 1 do mundo é um brasileiro de nome difícil de se pronunciar, Kuerten. Em poucas palavras, Agassi contou que os resultados entre as mulheres nas primeiras rodadas costumam ser 6/1 e 6/2, revelando a disparidade, enquanto do seu lado são bem comuns as partidas de cinco sets. "O tênis masculino está cada vez mais disputado; os torneios estão cada vez mais difíceis; e os outros caras estão jogando cada vez melhor." Estas vitórias foram importantes para o público. Afinal, restam na competição apenas três norte-americanos. Os veteranos Sampras e Agassi e a revelação Andy Roddick. Em outros jogos deste sábado, o belga Xavier Malisse eliminou o inglês Tim Henman por 6/7 (8/6), 6/3, 7/5, 4/6 e 6/4 e vai agora enfrentar o argentino Mariano Zabaleta, que ganhou de Greg Rusedski por 6/7 (7/5), 6/4, 7/5 e 7/6 (7/2). Enquanto Roger Federer superou Sjeng Schalken por 6/4, 7/5 e 7/6 (7/1). O chileno Marcelo Rios também caiu neste sábado, diante do sueco Thomas Johansson por 6/4, 2/6, 6/3 e 6/2. No feminino, Venus Williams ganhou de Lisa Raymond por 6/3 e 6/4; Kim Cjlisters de Henrieta Nagoyova por 6/3 e 7/5; Elena Dementieva de Anke Huber por 6/3 e 7/5; Amelie Mauresmo de Chanda Rubin por 7/5 e 7/5; e Nathalie Tauziat de Jana Nejedly por 6/1, 3/6 e 6/3.