Vice na Austrália, González pula para o 5.º lugar na ATP Apesar da incontestável derrota para o suíço Roger Federer na decisão do Aberto da Austrália, o chileno Fernando González saiu de Melbourne com um bom motivo para ficar alegre. Por sua ótima campanha no Grand Slam australiano, González subiu quatro posições no ranking de Entradas da ATP e agora é o quinto melhor tenista do mundo, com 2.710 pontos. Com uma diferença pequena de pontos, González tentará nesta semana atingir o terceiro lugar, ocupado pelo russo Nikolay Davydenko, com 2.825 pontos. O clima para isso é perfeito para o tenista, já que ele disputará um torneio em sua própria casa - o ATP de Viña del Mar, no Chile. Na primeira fase, que é disputada no sistema round robin, González enfrentará o brasileiro Thiago Alves e o francês Olivier Patience. A liderança segue com o quase imbatível Federer, que atingiu a 157.ª semana consecutiva como o número 1 do mundo - assumiu o posto em fevereiro de 2004 e quebrará o recorde do norte-americano Jimmy Connors (160) no final de fevereiro deste ano. Assim como no ranking de Entradas, o suíço está em primeiro na Corrida dos Campeões, que soma os pontos da atual temporada. Entre os brasileiros, o melhor continua sendo Thiago Alves, que ganhou três posições e está em 122.º lugar, com 359 pontos. O segundo melhor do País é o paulista Ricardo Mello, em 131.º lugar. Gustavo Kuerten perdeu três colocações e está atualmente na 1.082.ª colocação.