Vice no Aberto da Austrália, Murray diz que perdeu boa chance de vencer

MELBOURNE - O britânico Andy Murray avaliou neste domingo que perdeu uma boa chance de conquistar o seu segundo torneio do Grand Slam seguido. Atual campeão do US Open, o número 3 do mundo venceu o primeiro set da decisão do Aberto da Austrália contra o sérvio Novak Djokovic e teve a chance de conseguir uma quebra de saque no começo da segunda parcial, mas não conseguiu. Depois, perdeu três sets seguidos e ficou com o vice-campeonato em Melbourne.

"Provavelmente minha maior chance foi no início do segundo set, não consegui. Quando Novak teve sua chance no final do terceiro, ele aproveitou. Quando você está perdendo por 2 sets a 1, você realmente precisa de um bom começo no quarto set, porque a maioria dos caras tops, quando pega a liderança, é difícil pará-los", disse.

Murray se classificou para a final do Aberto da Austrália na sexta após vencer o suíço Roger Federer em uma partida de cinco sets, enquanto Djokovic entrou em quadra um dia antes e bateu o espanhol David Ferrer em apenas três sets. O britânico negou, porém, que o desgaste físico tenha pesado para a sua derrota. "Foi provavelmente a partida mais longa (a semifinal) que joguei em seis meses. Mas não influenciou hoje. Comecei bem a partida e acho que me movimentei por todo o tempo", avaliou.