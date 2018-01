Vicente vence e pode pegar Saretta em Lyon O tenista espanhol Fernando Vicente avançou nesta terça-feira à segunda rodada do torneio de Lyon ao vencer o russo Yevgeny Kafelnikov por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3. Na próxima fase, ela vai enfrentar o vencedor do jogo entre o francês Arnaud Clement e o brasileiro Flávio Saretta. Nos demais jogos do dia, o sueco Tomas Enquist bateu o sul-africano Wayne Ferreira, o norte-americano Robby Ginepri superou o holandês Raemon Sluiter enquanto o marroquino Hicham Arazi derrotou o checo Radek Stepanek.