Victoria Azarenka é surpreendida por Makarova e cai em Madri

MADRI - Terceira cabeça de chave do Torneio de Madri, a bielo-russa Victoria Azarenka foi eliminada nesta quarta-feira por Ekaterina Makarova e deu adeus à chave de simples da importante competição realizada em quadras de saibro logo em sua segunda rodada. A tenista russa surpreendeu ao vencer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/3.

Atual terceira tenista do ranking mundial, Azarenka sucumbiu diante da 24.ª colocada da WTA, que vinha de três derrotas nos três duelos anteriores diante da bielo-russa. Com o surpreendente triunfo, Makarova foi às oitavas de final e terá pela frente agora a francesa Marion Bartoli, que na última terça-feira superou a espanhola Maria Teresa Torro por 2 sets a 1, com 6/4, 2/6 e 6/4.

Agora eliminada, Azarenka chegou a dar a impressão de que atropelaria a sua adversária nesta quarta ao começar o jogo de forma arrasadora. Ao aproveitar duas de dez chances de quebrar o saque da adversária e vencer 78% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, a bielo-russa fechou o primeiro set em 6/1.

A partir da segunda parcial, porém, Makarova reagiu e iniciou a construção de sua virada ao converter dois de seis break points e não sofrer nenhuma quebra. Assim, fez 6/2 para empatar o jogo. E, no derradeiro set, a russa voltou a conseguir duas quebras e, mesmo sendo superada com o serviço na mão em uma oportunidade, liquidou o confronto em 6/3, após uma hora e 53 minutos.

Em outro jogo já encerrado nesta quarta-feira em Madri, a estoniana Kaia Kanepi derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, e também foi às oitavas de final. A sua próxima adversária sairá do confronto entre a checa Petra Kvitova, oitava cabeça de chave, e a eslovaca Daniela Hantuchova.

Já a norte-americana Varvara Lepchenko nem precisou entrar em quadra para ir às oitavas de final nesta quarta. Ela contou com a desistência da alemã Julia Goerges e assim entrará na próxima fase descansada para encarar a italiana Sara Errani, sétima cabeça de chave, que na última segunda-feira passou pela romena Sorana Cirstea por 2 sets a 1.