Victoria Azarenka leva 'pneu' e cai na estreia no Torneio de Roma

Ainda tentando emplacar uma boa sequência de jogos, a bielo-russa Victoria Azarenka sofreu uma dura derrota nesta segunda-feira, em sua estreia no Torneio de Roma. No saibro da capital italiana, a ex-número 1 do mundo levou até um "pneu" da japonesa Naomi Osaka no revés por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

ex-líder do ranking ainda busca uma sequência de jogos no circuito após meses de idas e voltas aos torneios por conta de gravidez e também de um imbróglio judicial com o pai do seu filho. Azarenka voltou a competir em junho do ano passado, mas disputou apenas duas competições.

Depois disso, voltou a se afastar do circuito para resolver a pendência judicial. Em março, competiu em Indian Wells e em Miami, com semifinais no segundo. Em Madri, em seu primeiro torneio no saibro em 2018, perdeu no segundo jogo. E agora, em Roma, caiu logo na estreia.

Atual 84ª do ranking, Azarenka deve agora focar sua preparação para o seu retorno à Roland Garros, Grand Slam que não disputa desde 2016. Enquanto a bielo-russa se despede de Roma, Naomi Osaka se credencia para o confronto com a romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, na segunda rodada.

Também nesta segunda, a norte-americana Sloane Stephens estreou com vitória ao superar a checa Barbora Strycova por 6/7 (4/7), 6/3 e 6/1. A atual campeã do US Open vai enfrentar na sequência a estoniana Kaia Kanepi, que avançou na chave ao despachar a convidada local Camilla Rosatello por 6/1 e 6/2.

Ainda sem estrear no saibro de Roma, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual número dois do mundo, conheceu nesta segunda sua primeira rival na competição. Será a belga Alison Van Uytvanck, que eliminou a experiente australiana Samantha Stosur por 6/7 (6/8), 6/3 e 6/2.

Outras a avançar na chave italiana nesta segunda foram a croata Petra Martic, a britânica Johann Konta, a norte-americana Madison Keys, a croata Donna Vekic, a australiana Daria Gavrilova, a chinesa Shuai Zhang, a estoniana Anett Kontaveit e a eslovaca Dominika Cibulkova, algoz da veterana local Francesca Schiavone.

APOSENTADORIA

Aos 35 anos, a local Roberta Vinci se aposentou do circuito profissional ao ser batida na estreia em Roma pela sérvia Aleksandra Krunic por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/0 e 6/3. A tenista já havia anunciado que disputaria seu último torneio da carreira, na capital italiana.

Vinci foi número sete do mundo em simples e líder do ranking nas duplas, onde fez maior sucesso, com 25 títulos, sendo ao menos um de cada Grand Slam. Em simples, foram dez troféus. Um dos seus maiores feitos da carreira foi vencer a norte-americana Serena Williams na semifinal do US Open de 2015, impedindo a rival de alcançar a final e fechar o Slam naquela temporada. Na decisão, Vinci foi superada pela compatriota Flavia Pennetta.

Ao fim da partida disputada nesta segunda, Vinci foi homenageada em quadra pela Federação Italiana de Tênis com 21 rosas, sendo cada uma delas simbolizando o número de temporadas da atleta no circuito profissional.