Vinci avança e Stephens cai no Torneio de Bruxelas A norte-americana Sloane Stephens não resistiu à maratona de jogos no Torneio de Bruxelas e foi eliminado nesta quinta-feira. Uma das surpresas da temporada, a quarta cabeça de chave foi derrotada pela chinesa Shuai Peng em sets diretos nas quartas de final, com parciais de 6/2 e 6/3.